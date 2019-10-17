"ناسا" تكشف عن بذلات جديدة لرواد الفضاء... تلك ميزاتها

كشفت وكالة "ناسا" الفضائية الأمريكية، الثلاثاء، عن بذلات جديدة لرواد الفضاء، التي من المزمع أن يرتدوها للسير على سطح القمر بعد سنوات عدة، وتحديدا عام 2024، في إطار برنامج "أرتيميس".

وصعد مهندسان من "ناسا" أمام الصحفيين، الذين حضروا إلى مقر الوكالة في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهما يرتديان البذلات الجديدة، وقاما باستعراضها، وجلسا القرفصاء.

وسيتمتع الرواد بمرونة أكبر بفضل هذه البذلات، إذ يمكنهم تحريك أذرعهم بسهولة أكبر، والانحناء لرمي الأحجار القمرية من دون فقدان توازنهم والسقوط، كما أنها تناسب كل المقاسات، والرجال والنساء على حد سواء، وفقا لوكالة "رويترز".

وتم تطوير إحدى البذلتين للسير على القمر، وستكون بيضاء ومقلمة بالأزرق والأحمر، وأطلق عليها اسم "كزيمو"، بينما الأخرى تم تطويرها للرحلة من الأرض إلى القمر، وستكون أكثر خفة، وذات لون برتقالي، وتحمل اسم "أورايون كرو سورفايفل سوت".

Dressing for the occasion! 👩‍🚀 👨‍🚀 Many missions require 2 spacesuits: 1 for spacewalks and 1 for protection during launch 🚀 and reentry. @NASA_Astronauts will wear the orange @NASA_Orion suit on #Artemis missions during liftoff & return to Earth. Details: https://t.co/bMqhQozqHJ pic.twitter.com/4P3gKYom83 — NASA (@NASA) October 17, 2019

ولم يتم اختبار البذلات الجديدة بعد في الفضاء، ولا يزال ينبغي وضع اللمسات الأخيرة عليها، إذ لا يتوقع أن تكون جاهزة قبل عام 2023.

.@NASA has released images of two spacesuits designed to be worn by the first woman to walk on the moon. The next-generation suits are made for @NASA’s Artemis programme, which aims to land the first woman and next man on the moon by 2024 👩‍🚀👨‍🚀 pic.twitter.com/2VgkibyKRt — New Scientist (@newscientist) October 17, 2019

يشار إلى أن آخر بذلات استخدمت على القمر تعود إلى مهمات "أبوللو" (1969-1972)، وهي بمثابة مركبات فضائية مصغرة تزود الرائد بالأوكسجين، وتنقي الهواء وتتحكم بالحرارة الداخلية، وتحمي من الأشعة.

ومن المرتقب أن يعود الرواد إلى القمر رسميا في عام 2024، في إطار مهمة "أرتيميس 3".