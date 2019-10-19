كوارث تقشعر لها الأبدان...الكويكبات التي غيرت تاريخ الأرض

وفقًا لوكالة ناسا، فقد اقترب حوالي ألف من الكويكبات من الأرض خلال عام، ولكن مروا جميعًا على مسافة آمنة. كل عام، في المتوسط، تصل سبعة أجسام كونية إلى سطح الأرض. هي لا تسبب أضرارا خطيرة، لكنها يمكن أن تخيف، كما كان الحال مع نيزك تشيليابينسك. ونعرف القليل عن الكويكبات التي أدى تصادمها إلى كوراث على الأرض ونذكر بها في هذه المقالة.

حتى الحشرات ماتت:

تحت الغطاء الجليدي في أنتاركتيكا، في منطقة ويلكس لاند، هناك حفرة ضخمة يبلغ قطرها حوالي خمسمائة كيلومتر. ويشتبه الباحثون في وجودها منذ الستينيات. في عام 2009 ، بعد تحليل بيانات من أقمار GRACE الصناعية، أكد العلماء الأمريكيون: أنها فوهة صدمية نشأت من تصادم جسم فلكي مع سطح الأرض.

وفقا للخبراء، وقع هذا الحدث منذ حوالي 250 مليون سنة، والذي يتزامن مع أكبر انقراض جماعي في تاريخ الأرض - بيرم. حينها اختفى 96 في المائة من الأنواع البحرية و 73 في المائة من الفقاريات الأرضية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المرة الوحيدة في تاريخ الكوكب بأكمله للانقراض الجماعي للحشرات: اختفى حوالي 83 في المائة نوعا من هذه الفئة.

الحيوانات لم تموت على الفور. وفقا لدراسة أجرتها جامعة ماساتشوستس، استغرق الانقراض حوالي 60 ألف سنة. يعتقد العلماء الصينيون أن هذه الفترة أقصر بكثير وأن 90٪ من الأنواع قد اختفت خلال بضعة آلاف من السنين. لقد انتهت في فصل الشتاء البركاني وتأثرت الدفيئة وتحمضت مياه المحيط - نتيجة زيادة حادة في النشاط البركاني في أراضي سيبيريا الحديثة. وفقًا للمجموعة التي قامت بتحليل بيانات GRACE ، فإن التدفقات الخارجية الواسعة من البازلت من الشقوق يمكن أن تكون نتيجة لتأثير كويكب وقع في محيط ويلكس إيرث.

ومع ذلك، هناك اعتقادات أخرى عن الانقراض البرمي: إطلاق مفاجئ للميثان، وتغير في التركيب الكيميائي لمياه البحر، وتيارات المحيطات، وحتى سقوط كويكب آخر - على أراضي أستراليا الحديثة.

© AP Photo / HO/ Ohio State University منطقة ويلكس لاند

انقراض الديناصورات:

يعتقد أن أنواع كثيرة من الديناصورات اختفت من على وجه الأرض بسبب الكويكب الضخم الذي سقط قبل 66 مليون عام في شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك الحديثة. حينها كان في هذا المكان كان هناك بحر بعمق لا يقل عن 30 مترا.

وفقا لحسابات مجموعة دولية من العلماء، فإن ضربة الكويكب في قاع البحر كانت مماثلة لتفجير عشر قنابل ذرية. ضرب أقوى تسونامي عدة مئات من الأمتار عمق القارات. اشتعلت النيران في الغابات، وانتشرت الحرائق على بعد آلاف الكيلومترات.

تبخرت المعادن المحتوية على الكبريت في الصخور في موقع الصدمة. ونتيجة لذلك، صعد ما لا يقل عن 325 مليار طن من الكبريت إلى الجو، مما تسبب في تبريد عالمي. جميع الديناصورات، باستثناء الطيور، الصوروبسيدا (الموزاصوريات وبليزوصورات)، والسحليات الطائرة والكثير من الرخويات، بما في ذلك الأمونيت والبيلمنيت، لم تنجو من هذه الكارثة، 16 في المئة من عائلات الحيوانات البحرية و 18 في المئة من عائلات الحيوانات الفقارية البرية ماتت.

© REUTERS / HANDOUT ديناصور عملاق

ضربتين في وقت واحد:

منذ حوالي 34 مليون سنة، فقد الكوكب 15 في المئة من جميع الأجناس الحيوانية. في المحيط، انقرضت أنواع من الحيتانيات القديمة (الأركوسيت) ، وعلى اليابسة، مفردات الأصابع ومزدوجات الأصابع.

يقدم كتاب سيرغي فيشنفسكي من معهد علم المعادن والصخور فرضية مفادها أن الانقراض كان نتيجة لتبريد حاد في المناخ، والذي كان ناجم عن سقوط اثنين من الكويكبات في وقت واحد: في أمريكا الشمالية (فوهة تشيزابيك الأثرية) وسيبيريا. أظهر تحليل للصخور التي تنتمي إلى هذه الفترة الجيولوجية أن متوسط ​​درجات الحرارة السنوية ارتفع في البداية، ثم حدث تبريد قوي للغاية. ويتزامن هذا مع سقوط الكويكبات.

وفقًا للجيولوجيين من جامعتي كاليفورنيا وتكساس، وبعد تأثير الأجرام السماوية على الأرض بسبب الانبعاث الهائل للغبار، أصبح الغلاف الجوي أقل شفافية لأشعة الشمس. كان هناك تبريد عالمي، ولم تكن جميع الحيوانات قادرة على التكيف مع تغير المناخ المفاجئ.

البلاتين السماوي:

كانت واحدة من آخر الانقراضات الرئيسية منذ حوالي 13 ألف عام. حينها فقد الكوكب الماموث إلى الأبد، البيسون الكبير وكسلان الأرض. أحد الأسباب هو التبريد والجليد اللاحق اللذان بينهما تحليل النوى الجليدية في غرينلاند.

في عام 2007 ، افترض باحثون أمريكيون أن الجليد هو نتيجة سقوط كويكب أو مذنب على الأرض. بعد اثني عشر عامًا، أكد العلماء الأمريكيون ذلك من خلال دراسة تركيز البلاتين في عدة نقاط على هذا الكوكب. والحقيقة هي أن هذا المعدن موجود بكميات كبيرة في النيازك: إذا كان هناك الكثير منه في الصخر، فقد يشير ذلك إلى تأثير كوني.

اكتشف الخبراء طبقات غنية بالبلاتين في جنوب إفريقيا وغرينلاند وغرب آسيا وجنوب أمريكا الشمالية وأوروبا. لكلها نفس التاريخ قبل 12680 ألف سنة.