تحذير خطير من "أبل" لأصحاب آيفون وآيباد

وأصدرت "أبل" تحذيرا رسميا، نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، يتحدث فيه عن ضرورة تحديث أصحاب إصدارات "آيفون" و"آيباد" القديمة، نظام تشغيل هواتفهم، بسبب وجود خلل خطير.

وأوضحت أن الخلل يتمثل في نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، ومشاكل أخرى متعلقة بالحفاظ على التاريخ والوقت الصحيح.

Apple officially warns older iPhone and iPad users to update their software or risk a nasty GPS bug https://t.co/aFC1f9ZFhT pic.twitter.com/0v6dI2VJZ3 — hellotechnology (@hellotech_) October 19, 2019

​وأشارت إلى أن تلك الأزمة موجودة بالأساس في إصدارات "آيفون 5" و"آيباد 4".

وقالت إن التحديث الجديد الذي سيصلح ذلك الخلل الخطير، سيكون متاحا بصورة كاملة لكل المستخدمين يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشارت إلى أن الأزمة المتعلقة بخدمات "جي بي إس" تتعلق في عدم ضبط الأماكن بطريقة صحيحة، وعدم ضبط المزامنة بين خدمات تحديد المواقع والخدمات الأخرى مثل "آي كلاود".