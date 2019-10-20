تقنية ثورية من "غوغل"... تطلع الشخص بكل ما يدور على الطريق

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط الخاص بها "غوغل مابس"، والتي تطلع خلالها الشخص بكل ما يدور على الطريق.

وأوضحت أن التحديث الجديد لـ"غوغل مابس" عبر نظام تشغيل "آي أو إس"، لتسهيل تنقل السائقين على الطرقات، بحسب موقع "سي نت" التقني المتخصص.

وقالت غوغل" إن تحديث "غوغل مابس" الجديد تساعد أي سائق سيارة على التنقل إلى هدفه بأسهل الطرق الممكنة، عند طريق إضافة أدوات جديدة.

Google Maps for iPhone is finally getting a feature that’s been on Android for months https://t.co/26ysNAOSrM pic.twitter.com/thumt1KTjp — businessdaylight (@businessdaylig2) October 20, 2019

​وستطلع الأدوات الجديدة قائد السيارة على كل ما يدور على الطرقات، التي ينوي السير فيها، من حوادث سير أو عطل لأي سيارة أو إصلاحات في أي طريق، لا تكون متاحة بصورة مباشرة عبر "خرائط غوغل".

كما سيحدد "غوغل مابس" أماكن رادارات السرعة على الطريق، وتنبيه المستخدمين بوجودها، والإبلاغ عن أماكن الكاميرات التي وضعت حديثا على الطرق.

وتعتمد تلك التقنية على تبليغات المستخدمين بتلك التنبيهات عبر تطبيق "غوغل مابس".