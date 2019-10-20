ثغرة في "أندرويد" تستنزف البطارية وقد تدمر الهاتف بالكامل

كشفت تقارير صحفية عن اكتشاف ثغرة خطيرة في نظام تشغيل "أندرويد"، التي يمكنها أن تستنزف بطارية الهاتف، وقد تؤدي إلى تدميره بالكامل.

وقال موقع "تايمز ناو نيوز" إن تلك الثغرة اكتشفت في مساعد "غوغل الذكي"، والتي تترك شاشة الهاتف نشطة لا تنطفئ، ما يؤدي إلى استنزاف البطارية، وزيادة درجة حرارة الهاتف، ما قد يتسبب في انفجاره أو تدميره.

وأوضحت أنه تم اكتشاف ذلك العيب، في بعض النسخ الخاصة بهواتف "بيكسل"، المتوافقة للعمل مع تطبيق "غوغل هوم" المعتمد على مساعد غوغل الذكي.

Love it when my Google devices hear me say Hey Google, realize I'm talking to the Google Home, and THEN NEVER TURN OFF THEIR SCREENS.



Presumably, this Pixel 3 will remain on until the heat death of the universe or its screen catches fire, whichever comes first. pic.twitter.com/5paCoU9xi1 — Artem Russakovskii (@ArtemR) October 9, 2019

ويظل مساعد غوغل الذكي نشطا في خلفية البرامج، ويظل يفتح صفحة غوغل الرئيسية، ويستمع إلى محادثات الشخص بأكملها، وهو ما يزيد درجة الحرارة الخاصة بالهاتف، خاصة أنه كلما طالت مدة بقاء الشاشة نشطة، تزداد فرص احتراقها بالكامل، خاصة تلك الشاشات التي تعتمد على تقنية "LED".

وطرح خبراء طريقة سهلة وبسيطة، من أجل إيقاف تلك الثغرة، التي يمكن أن تتسبب في تدمير الهاتف أو احتراقه.

وتكمن تلك الطريقة في الدخول يدويا وإيقاف تفعيل مساعد "غوغل" الذكي، يدويا، من دون الانتظار إلى إيقاعه أو إيقافه أوتوماتيكيا.