"إنستغرام" تختبر أداة جديدة تبعد عنك كل إزعاج

كشفت تقارير صحفية أن شبكة التواصل المصور الشهيرة "إنستغرام" تختبر حاليا أداة جديدة، يمكنها أن تبعد عن المستخدم كل إزعاج ممكن.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرا، حول اختبار "إنستغرام" أداة جديدة، يمكنها أن تساعد المستخدم على اختيار الأشخاص، الذين يمكنهم إلغاء متابعتهم.

Instagram is testing to “group the accounts you follow to make them easier to manage”, such as:



“Least Interacted With” and “Most Shown in Feed” which are counted in the last 90 days pic.twitter.com/REykEoMqu5 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 19, 2019

​وستعمل التقنية الجديدة عن طريق "الذكاء الصناعي"، والتي ستحلل جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، واهتمامات صاحب الحساب، وتحديد المستخدمين أو الأصدقاء، الذين قد لا يهتم المستخدم حقا بمتابعة أنشطتهم على إنستغرام.

وستسعى تلك التقنية إلى تجميع المتابعين الخاصين بأي مستخدم "إنستغرام" إلى فئات، يجعل من السهل "إدارتهم"، ومتابعتهم بصورة أسرع، والابتعاد عن متابعة المستخدمين "الأقل تفاعلا".