التمارين الرياضية قبل الإفطار تقلل من خطر الإصابة بالسكري لدى الرجال

كشفت دراسة قام بها خبراء من جامعة باث وبرمنغهام أن التمارين الرياضية قبل الإفطار تقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الرجال.

وبحسب الدراسة العلمية البريطانية، فإن التمارين الصباحية قبل تناول وجبة الإفطار سيقوم بزيادة الإنسولين في الجسد ما يحمي الجسم من الأمراض المختلفة.

واستمرت الدراسة نحو ستة أسابيع شارك فيها أكثر من 30 رجلا يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد والذين يعانون من ضغط الدم والسكري.

ووفقا للدراسة، فإن نسبة السكر في الدم من خلال تغيير جدول الوجبات وأوقات التمارين، حيث تبين أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين قبل وجبة الإفطار يحرقون ضعف كمية الدهون التي يمارسونها بعد الأكل.