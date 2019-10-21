دراسة: جوعك ينسيك مرارة الطعام

وتوصل علماء يابانيون إلى أن الأطعمة الحلوة تبدو أكثر جاذبية عندما يندفع الفرد لتناول الطعام، فيما تصبح الأطعمة المرة أقل تأثيرا بحاسة الذوق، كما اكتشفوا أن النشاط الكهربائي في الدماغ يتغير بشكل مباشر مع الشعور بالجوع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلا عن مجلة "نيتشر" العلمية.
وعند دراسة هذه الأعصاب بشكل مكثف، وجد الباحثون اليابانيون أنها تتحكم بالفعل في تصور الفئران للطعم.
وأوضح معد الدرسة، أوو فو، "أن الخلايا العصبية توجد في منطقة ما تحت المهاد قمنا بتنشيطها بشكل انتقائي، لمعرفة ما إذا كانت تؤثر في إدراك الأذواق"، إذ وجدت الاختبارات أن الأطعمة ذات المذاق الحلو أكثر إغراء من المعتاد، وتمكن معدو الدراسة من تنشيط الخلايا العصبية في الدماغ، باستخدام ضوء الألياف الضوئية الخاص.
وخلصت هذه الدراسة إلى أن القدرة على التحكم في أذواق شخص ما ومقدار الاستمتاع بالطعام، يمكن أن يساعد في علاج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل.
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