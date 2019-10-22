منتجات لا يجب خلطها مع الشاي

قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا إن بعض المنتجات مع الشاي لا تجلب أي فائدة للجسم، وتؤذيها في بعض الأحيان.

وقالت الأخصائية لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا": "لا يجب وضع العسل في مشروب ساخن، لأنه يفقد خصائصه من درجات الحرارة المرتفعة. ولا يجب أن تشرب الشاي مع الحليب بكميات كبيرة".

كما أوضحت الأخصائية، فإن الحليب يحيد مضادات الأكسدة المفيدة في الشاي، مما قد يؤدي إلى التخمير وعدم الراحة في المعدة. حسب سولوماتينا، من الآمن شرب الشاي مع كل من الليمون والمربى.

وتحدثت خبيرة التغذية أيضًا عن أنواع الشاي. وأشارت إلى أنه من الأفضل شراء شراب تم جمعه من قمم شجيرة الشاي، لأنه عبق ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية. النوع الثاني يشمل كل ما يتم بيعه بعد جمع الجزء النخبوي.