إخماد "يلوستون"...هل تجد الولايات المتحدة وسيلة لتجنب وقوع الكارثة

لطالما كان البركان الأمريكي "يلوستون" جزءًا من الوعي العام العالمي. شخص ما "يصلي" له باعتباره فرصة لوضع حد نهائي للهيمنة الأمريكية. ينظر آخرون إليه كظاهرة طبيعية خطيرة يمكن جني الأموال منها. ولكن ماذا لو كان يمكن حل مشكلة البركان مرة واحدة وإلى الأبد؟

تقع كالديرا يلوستون، التي تبلغ مساحتها 55 في 72 كيلومترًا، في منتصف الولايات المتحدة تقريبًا وتشبه إلى حد بعيد قنبلة موقوتة. بتعبير أدق، هناك حتى اثنين منها. تقع حجرة الصهارة الأولى بطول 90 ويبلغ عرضها 40 كيلومترًا تقريبًا تحت سطح الأرض. وتحدث الزلازل باستمرار هناك، والغابات في المنطقة المجاورة مفحمة بسبب الحرارة القادمة من الأسفل.

القنبلة الطبيعية الثانية مزروعة في منطقة منخفضة أكثر، وهي أكبر 4.5 مرة من الأولى. يقول الخبراء إن الثورانات حدثت بالفعل ثلاث مرات، بفترات زمنية 600-700 ألف سنة. والآن، مر 640 ألف عام منذ آخر ثوران، أي من الناحية النظرية ، لقد حان الوقت. وكتب برايان أولش في كتابه الذي يدرس البركان العظيم، حول هذه الكارثة الطبيعية:

سوف يزداد الضغط إلى أن تنفجر الصهارة، مثلها مثل الشمبانيا في زجاجة بعد هزها بقوة، عبر الأرض في ثوران بركاني عملاق من شأنه أن يلقي المواد السامة للأرض في الهواء. سوف يستمر الثوران عدة أيام، حيث يغرق كل شيء على بعد حوالي 60 كم في الحمم البركانية، وفقا لموقع "توب كور".

لكن هذا هو المكان الذي ستبدأ فيه المشكلات. سيصل ارتفاع الرماد الساخن والغازات البركانية إلى عشرات الكيلومترات، وينتشر على أراضي الولايات المتحدة ودول أخرى. هذا الرماد سوف يسبب ضررا كبيرا، وتدمير المحاصيل وجعل الأرض جرداء لعدة عقود. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تعطيل إمدادات الطاقة والمياه. بمجرد دخول الغلاف الجوي، ستنشأ جزيئات الرماد "شتاء بركاني" طويل المدى مع عواقب المجاعة الجماعية والاشتباكات المسلحة بسبب السيطرة على الموارد.

سوف يضر الجميع، وليس فقط الولايات المتحدة. وفقًا للتقديرات الأكثر تشاؤماً، فإنه بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الشتاء الطويل غير الطبيعي، لن يعيش سوى كل ألف من سكان الأرض. خلاف ذلك، فإن مثل هذا السيناريو لا يمكن أن يسمى كارثة عالمية. ومع ذلك، هناك رأي مفاده أن الباحثين يبالغون عمدا من أجل جذب انتباه المجتمع والحصول على التمويل من أموال الدولة.

كيف يقترح العلماء حل مشكلة يلوستون من جذورها؟

يعتقد الجيولوجيون الأمريكيون أن البركان العظيم يمكن أن يطفأ قبل اندلاعه. للقيام بذلك، سوف يحتاج إلى حفر آبار بعمق 10 كم وضخ المياه تحت الضغط في الصهارة. ويقدر هذا الخيار بنحو 3.46 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن فكرة مماثلة قوبلت في الأوساط العلمية بشكل غامض. يشير الخبراء إلى أنه بهذه الطريقة يمكن فقط تسريع الانفجار. على سبيل المثال، استيقظ بركان أيسلندا الشهير إيافيادلاكود في عام 2010 لمجرد ذوبان المياه المتساقطة في الصهارة.

ويمكن للطبيعة أن تنقذ أمريكا. نشرت مجلة Real Clear Science مؤخرًا مقالًا يؤكد أن يلوستون يمكن أن يصبح غير ضار بطريقة طبيعية، وذلك بفضل الإزاحة المستمرة للصفائح التكتونية. عندما تواجه الصخور الباردة، يجب أن تهدر الصهارة الساخنة في نهاية المطاف إمكاناتها القاتلة. والوقت سوف يرينا ما إذا كان هذا صحيح أم لا. لكن النشاط التكتوني، حتى لو كان يحل مشكلة البركان القوي مرة وإلى الأبد، سيؤدي إلى ظهور أنشطة جديدة مرتبطة بتعبئة الانكسارات، مما يؤدي إلى حدوث زلازل قوية.