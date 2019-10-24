خبير يكشف مدى صلاحية المياه المالحة في الزراعة

وأكد الخبير كينغ أهمية استخدام الأبحاث التي تتعلق بالري بالتنقيط والمعتمدة على استخدام المياه المالحة، للحفاظ على المياه العذبة واستخدامها في أغراض أخرى، غير الزراعة، بحسب ما نقله موقع "بوابة الأهرام" المصري.
وقال الخبير الصيني "إن هناك نقصا شديدا في المياه العذبة، مما يحتم استخدام المياه المالحة في الزراعة"، مشيرا إلى استخدام ٦ مليارات متر مكعب في سهول الصين فقط.
وشدد كينغ على ضرورة حسن الاستغلال للمياه المالحة وعدم إهدارها، حيث أثبتت فعاليتها عند استخدامها في بعض المحاصيل الزراعية، بطريقة تطبيق معينة تعتمدها الأبحاث.
وأوضح أن "الزراعة أكبر قطاع مستهلك للمياه، وبالنظر إلى تطبيق منظومة الري بالمياه المالحة، فهناك تأثيرات تحدث على التربة ومدى مناسبتها للزراعة، فعندما تزداد الملوحة في التربة ينتج عن ذلك سلوك معين للنبات لصعوبة امتصاص الجذر للمياه، مما يستوجب الري بطرق محددة لتلافي ذلك".
وأشار إلى أنه "كلما كانت التكنولوجيا مناسبة للتشغيل كلما كانت أفضل في تلافي بعض المشاكل للنبات".
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