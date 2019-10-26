عشاء بالألومنيوم... خبراء يكشفون عن الخطر الرئيسي لورق القصدير

الخبراء مقتنعون بأن جزيئات الألومنيوم من الرقائق قادرة على التسرب إلى الطعام ، ثم تتراكم في الجسم.

يمكن أن تكون عملية الطهي خطيرة إذا تم لف المنتج بورق الألمنيوم. وبالتالي، يمكن للشخص تناول ما يصل إلى مليغرام من الألومنيوم، وفقا لموقع aif.ru.

إنها عملية ربط عندما تتسرب جزيئات هذه المادة إلى الطعام. إذا قمت بإضافة عصير الليمون أو البهارات إلى المنتج قبل لفه، فستزيد كمية المعادن.

يلاحظ الخبراء: كمية ضئيلة من الألمنيوم لا تضر الجسم، ومع ذلك، فإن هذا المعدن لديه القدرة على التراكم. وبالتالي، يمكن أن يحدث تأثير الألومنيوم على الصحة بعد سنوات.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يمكن للشخص أن يستهلك ما يقرب من 40 ملليغرام من الألومنيوم لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا دون الإضرار بالجسم. ومع ذلك، فإن الرقاقة ليست "الحافظ" الوحيد لهذه المادة.

وقال أندريه موسوف، رئيس المكتب التحليلي لمركز الخبراء في اتحاد مستهلكي "روسكونترول": "الألومنيوم هو العنصر الثالث الأكثر وفرة في المحيط الحيوي. إنه أيضًا في المنتجات - على سبيل المثال، الجبن والملح والشاي والتوابل".

وأكد أنه تصنع الأطباق من الألمنيوم، بل هناك أدوية تحتوي هذه المادة. يمكن العثور على هذا المعدن أيضًا في مضادات التعرق.

وفقًا لموسوف، إذا دخل الألومنيوم الجسم على شكل ملح قابل للذوبان، فسيكون له تأثير سام على الدماغ والكبد والأعضاء الأخرى. أكثر أعراض التسمم شيوعًا هي ألم العظام وضعف العضلات وتشنجات العضلات وفقر الدم وأمراض الجهاز التنفسي واضطرابات الجهاز العصبي. بالنسبة للأطفال، كثرة الألومنيوم تهدد بتأخير النمو والتطور.

لحماية نفسك من الآثار الضارة للألمنيوم، يجب غلي الأدوات المنزلية قبل الاستخدام. على سبيل المثال، قم بتسخين الماء في طنجرة، وضع الملاعق أو الشوكات هناك.

يمكنك أيضًا استبدال رقائق الألومنيوم بورق الطهي. وتخزين الأطعمة والأطباق السائلة ذات الحموضة العالية في أواني الألمنيوم أمر غير مرغوب فيه للغاية.