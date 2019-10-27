اختصاصية تغذية تتحدث عن مخاطر التخلي عن تناول الطعام بعد الساعة السادسة

حرمان الجسم من الطعام بعد الساعة السادسة يمكن أن يكون ضارا لجسم الإنسان، فبحسب أخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "أفضل صديق لي هو المعدة. الغذاء من أجل الأشخاص الأذكياء" يلينا موتوفا، الطريقة الشائعة لفقدان الوزن ليست سوى خرافة أخرى عن التغذية، وفق يلينا موتوفا.

وأوضحت أنه لا توجد قواعد واضحة تحكم وقت الطعام، فأنت بحاجة إلى بناء نظام قائم على أسلوب الحياة. في هذا الصدد، يجب استشارة المتخصصين في التغذية والعمل بالتوصيات الدولية. وأضافت أن القيود الشديدة يمكن أن تؤدي إلى اتباع نظام غذائي غير صحي والإفراط في تناول الطعام.

وأشارت موتوفا إلى أن الرأي حول الفوائد المترتبة على رفض وجبة العشاء المتأخر يتم تعميمه بشكل نشط وهذه مشكلة.

وقالت الأخصائية في مقابلة مع "غازيتا.رو": "لا أعرف من أين جاءت هذه الخرافة. لقد انتشرت الآن أيضًا، وقد ظهرت أشكالًا مختلفة منها مثل: الكربوهيدرات بعد الساعة 14.00 غير مسموح بها، والفواكه في الصباح فقط، وتناول الأطعمة البروتينية للعشاء".