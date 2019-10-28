ما مخاطر تناول الأطعمة الدهنية وكيفية الوقاية منها

كشفت أخصائية التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، مخاطر الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية الثقيلة وأثرها على صحة الإنسان.

والمشاكل الأخرى، حسب الطبيبة، ترتبط بزيادة الوزن، زيادة الوزن عادة ما يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، في المرحلة التالية هناك خطر الإصابة بتصلب الشرايين وهذا يؤدي إلى نقص التروية والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.

وقالت سولوماتينا لـ"سبوتنيك" ردا على سؤال حول الإفراط في تناول الأطعمة الدهنية ، "ستظهر مشاكل في الجهاز الهضمي أولا، وتفرز المرارة العصارة اللازمة لهضم الدهون لذلك ستبدأ المشاكل في المرارة والبنكرياس ومن ثم تبدأ المشاكل في الكبد وربما يؤدي هذا إلى الإصابة بالتنكس الدهني غير الكحولي وأمراض أخرى، وإن خلت الأطعمة الدهنية من الألياف الغذائية فهذا يتبع هضم الطعام لفترة طويلة وتوقف الطعام في الأمعاء لمدة طويلة يمكن أن يسبب سرطان معوي".

وتابعت الخبيرة، "الوقاية الوحيدة هي اتباع نظام غذائي متوازن. من الضروري أن تستهلك كمية كبيرة من الخضار الغنية بالألياف. إذا كنت تأكل، على سبيل المثال، اللحوم المقلية مع كمية كبيرة من البهارات والخضروات، فإن خطر الإصابة بمشاكل صحية خطيرة يقل".

في سياق متصل، خلص علماء أمريكان إلى أن تناول كمية صغيرة من أي نوع من الجوز يوميا يمكن أن يقلل من خطر السمنة.