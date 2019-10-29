"بخاخ" جديد لعلاج الاكتئاب يطرح قريبا في الإمارات

أعلن مؤتمر أبو ظبي الدولي للصحة النفسية عن دواء جديد "بخاخ" لعلاج الاكتئاب سيدخل السوق الإماراتية خلال الربع الأول من العام المقبل.

الدواء الجديد يتميز بسهوله استخدامه، كونه يؤخذ عن طريق الأنف، ولمرة واحدة في الأسبوع، بحسب حالة المريض والتي تقدر من قبل الطبيب المختص، ويتميز بفعالية عالية، حتى للحالات التي لا تستجيب للأدوية الأخرى.