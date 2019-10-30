منتج يخفض الكوليسترول السيئ

أجرى العلماء تجربة حيث راقبوا 45 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

يحتوي الأفوكادو على الدهون الصحية والكاروتينات والفيتامينات والمواد الصحية. إذا كنت تأكل فاكهة أفوكادو واحدة يوميًا، فإن مستوى الكوليسترول "الضار" يمكن أن يتناقص، ونظام القلب والأوعية الدموية يتعزز، بحسب رأي باحثين أمريكيين في جامعة بنسلفانيا.

يقول الأستاذ بيني كريس إثرتون، أحد مؤلفي هذه الدراسة: "يوجد كثير من الدهون الصحية والكاروتينات التي تعد مهمة لصحة العين وغيرها من العناصر الغذائية في الأفوكادو".

أجرى العلماء تجربة حيث راقبوا 45 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة. تم تقسيم نظامهم الغذائي إلى ثلاثة مخططات: نظام غذائي منخفض الدهون، مع نسبة معتدلة ولكنه مكمل بمصادر الأحماض الدهنية غير المشبعة أحادية، ونظام غذائي مع الأفوكادو واحدة في اليوم. تم اتباع كل نظام غذائي لمدة خمسة أسابيع.

بعد خمسة أسابيع من اتباع نظام غذائي مع الأفوكادو، كان لدى هؤلاء مستويات منخفضة من البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة، والتي تثير تكوين الكولسترول "الضار". لديهم أيضا مستويات أعلى من اللوتين ومضادات الأكسدة مما كان عليه قبل بدء التجربة.

تم نشر نتائج التجربة على بوابة EurekAlert.

يقول الخبراء: "لذلك، يجب على الناس التفكير في إضافة الأفوكادو إلى نظامهم الغذائي بطريقة صحية، على سبيل المثال، على خبز محمص من القمح الكامل أو كصلصة نباتية".

تحتوي فاكهة الأفوكادو على 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. تحتوي واحدة بوزن 250 غراما على كمية يومية من الدهون تتراوح بين .50 إلى 55 غراما