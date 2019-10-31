شركة "هيونداي" تكشف الستار عن شاحنة نقل كبيرة ذاتية القيادة...فيديو

وحسب صحيفة"ديلي ميل" البريطانية، فإن الشاحنة تتميز أنها التي تعمل بوقود الهيدروجين بأبواب وسلم قابلة للسحب، ولا ينبعث منها سوى الماء، ما يعني إمكانية أن تغيّر بشكل جذري مستويات التلوث على الطرق.

وقال كبير مسؤولي التصميم في مجموعة هيونداي، لوك دونكرولك: "أتاحت لنا تكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجيني الفرصة لإعادة تعريف تصميم شاحنات النقل للأفضل، ونأمل أن تصبح شاحنات الطاقة النظيفة المعيار في المجال مستقبلًا".

وأضافت الصحيفة أنه بالإضافة إلى عدم إطلاقها لعوادم ملوثة، تمتص الشاحنة الهواء الملوث وتجري عملية تنقية له من خلال سلسلة فلاتر، لتقليل معدلات تلوث الهواء على الطريق.

وعلى الرغم من كون الشاحنة مصممة لتعمل بالقيادة الذاتية، إلا أنها تحتوي على كابينة فسيحة للسائق، فضلاً عن كونها مزودة بثلاجة للبضائع التي تحتاج للتبريد.

وكشفت الشركة عن التصميم، أمس، في معرض أمريكا الشمالية للسيارات التجارية، وهو يمثل مساهمة هيونداي في شاحنات النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة.

وعلى الرغم أن تصميم الشاحنة الجديدة يبدو مستقبليًا، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية أكدت أنها ستعرف المسلك إلى طرق العالم بحلول عام 2030.