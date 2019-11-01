لا تتناول الطعام بالشوكة والسكين... مفاجأة ستجعلك تستخدم اليدين

وجدت دراسات عدة أن تناول الطعام باليدين أكثر فائدة ونظافة وصحة، فهو يحفز إفراز عصارات هضمية في المعدة.

من المعروف أن النهايات العصبية على أطراف أصابعنا تحفز الهضم، كما أن استخدام اليدين يزيد من الإحساس بالطعم والرائحة، وهناك عدة أسباب تجعلك تفضل تناول الطعام باليدين.

1. تحسين الهضم

وتوجد بكتيريا معروفة باسم فلورا الطبيعية على راحة اليد والأصابع، وهي لا تضر للإنسان، بل إنها في الحقيقة تحمينا من العديد من الميكروبات الضارة في البيئة، بحسب ما نقلته صحيفة "تريبيون".

عندما تأكل بيديك، تبلع الفلورا على الأصابع، وهي تفيد الفم والحنجرة والأمعاء، كما أنها تعزز الهضم الصحي في الأمعاء.

كما ذُكر أعلاه، فإن تناول الطعام بأصابعك تحرض إفراز العصارات الهضمية والإنزيمات. أيضًا، تنقل ملايين النهايات العصبية في أصابعك الرسالة إلى دماغك أنك على وشك بداية تناول الطعام، كما تنقل النهايات العصبية معلومات عن درجة حرارة الطعام والبهارات وملمس الطعام، وكل هذا يساعد المعدة الاستعداد للهضم.

2. إنقاص الوزن

ووجدت دراسة نشرت في مجلة "أبيتايت"، أن تناول الطعام باليد يعزز الشعور بالامتلاء والشبع مقارنة بالأكل باستخدام الملاعق والشوك، فغالبا ما اختار المشاركون في البحث وجبات خفيفة وأصغر عند تناولهم باليد.

3. منع مرض السكري

وغالبا ما يأكل الأشخاص الذين يستخدمون الملاعق والشوك بشكل أسرع، وكشفت دراسة نشرت في مجلة "كلينيكال نيوتريشن"، أن عادة الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني من الذين اعتادوا أن يأكلوا بسرعة والأكل السريع يؤدي إلى عدم توازن السكر في الدم، مما يساهم في تطور مرض السكري.

4. أكثر نظافة

هناك رأي سائد أن تناول الطعام باستخدام الملاعق والشوك أكثر نظافة، لكن هذا غير صحيح فنحن نغسل أيدينا عدة مرات في اليوم أما الأواني فنغسلها مرة واحدة فقط.

5. تمرين رياضي

وتناول الطعام باليدين ينشط الدورة الدموية مما يجعل العملية تمرينا رياضا مفيدا.

وتمتاز الشعوب العربية والهندية والأفريقية بعاداتها في تناول الطعام باليدين، وغالبا ما يستخدم الأشخاص في الشرق الأوسط الخبز بدلا من الشوكة أو الملعقة، بالإضافة إلى ذلك استخدمت العديد من الالحضارات القديمة نفس الطريقة بينها الفراعنة واليونانيون ومن الخطأ إذا اعتبار هذا الأسلوب همجيا أو غير متطورا.