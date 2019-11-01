أطباء ينصحون بمنع الأطفال من استخدام الهواتف الذكية قبل هذا العمر

أجرت رابطة الأطباء الألمان في برلين دراسة حول استخدام الأطفال للأجهزة الذكية، توصلت من خلالها على أبعاد الأطفال قبل سن الـ11 عن الأجهزة الذكية واللوحية.

وتضمنت الدراسة إحصائيات تقول بأن كل ثاني طفل بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 6-7 سنوات يستخدم الهواتف الذكية بنسبة 54% من وقته، وأن كل ثلاثة أطفال من بين أربعة بعد عمر العاشرة يملكون هاتف محمول ذكي لا يستخدمونه لأغراض الاتصال، وتابعت الرابطة دراستها لتؤكد بنتائجها أن جميع المراهقين تقريبا في عمر ال12 يدخلون على الانترنت، بحسب صحيفة " Die Welt".

أبدى رئيس الرابطة، توماس فيشباخ، قلقاً بالغاً من السماح للأطفال في سن مبكرة من استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ويعتبر فيشباخ، أن تهور أولياء الأمور في هذا الموضوع والسماح للأطفال في سن مبكرة باستخدام الأجهزة الذكية له عواقب وخيمة تؤثر سلبا على نمو الأطفال.

وبعد استعراض نتائج البحث يقول فيشباخ إنه كلما تم إبعاد الأطفال عن استخدام الهواتف اللوحية كلما كان ذلك أفضل لهم، لذلك يعارض شراء الأجهزة الذكية للأطفال قبل سن الـ11.

ويشتكي فيشباخ من العادات السارية عند الآباء والأمهات بأن يتركوا أجهزتهم الخليوية في أيدي أطفالهم بقصد الإلهاء وإسكاتهم عن الضوضاء والبكاء، ويحذر هنا من حالات تمرد الأطفال على أوليائهم في حال منعوهم من استخدام هذه الأجهزة، لذلك تنصح رابطة أطباء الأطفال الألمان بتحديد الوقت اليومي للطفل على الأجهزة اللوحية، وأن يقوم الأهالي بتعليم الطفل هذه المدة كيفية استخدام الهاتف المحول للحصول على أقصى فائدة ممكنة، لأن المنع البات عن هذه الأجهزة قد يكون له أيضا عواقب وخيمة نفسية على الطفل من شعوره بالنقص تجاه باقي الأطفال أو إبعاده عن التواصل مع أصدقائه.