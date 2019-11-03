منتجات لتقوية المناعة

في انخفاض درجة الحرارة، ينصح اختصاصيو التغذية بالحفاظ على مستويات فيتامين C.

لقد جاء الخريف، وبدأ الانخفاض في درجات الحرارة. أوصى خبراء التغذية ببعض الأطعمة التي ستساعد على تقوية المناعة في الخريف.

وفقا لهم، يمكن أن يقلل نقص فيتامين C من المناعة. لذلك، من المهم الحفاظ على مستواه حتى لا نمرض.

وقال الطبيب وأخصائي التغذية، سيرغي أوبلوجكو لوكالة "سبوتنيك": "يعتقد الكثير من الناس أن ثمار الحمضيات هي أكثرها احتواء على فيتامينC ، ولكن الحقيقة ليست كذلك، يوجد الكثير من فيتامين C في الفلفل الحلو أو مخلل الملفوف. ففيها 10 أضعاف فيتامين (C) مقارنة بالبرتقال.

يوصي خبراء التغذية أيضًا بأكل التوت والفواكه. على الرغم من أن الصيف قد انتهى، فإن الأطعمة المجمدة "جيدة جدًا".

توصي اختصاصية التغذية مارغريتا كوروليفا بإضافة ألوان زاهية: الخضروات ذات الألوان الزاهية، على سبيل المثال، الجزر، والبقدونس والكزبرة. يُنصح باستخدامها دون طهيها أو طهيها قليلا.

للحفاظ على المناعة، يجب أن أكل المكسرات وخبز الحبوب الكاملة والأفوكادو وصفار البيض. أنها غنية بفيتامين E.

المنتجات التي تحتوي على الزنك تمنعنا أيضا من المرض.

وقال أوبلوجكو: "30 غراما من المكسرات في الصباح كافية. سيكون هناك ما يكفي من المعادن والدهون الصحية، وستكون السعرات الحرارية غير مضرة".

ولكن عليك أن تتخلى عن الأطعمة الدهنية، المعلبة، المنتجات المخللة، القهوة، الكحول. عند هضم الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، يصرف الجسم الكثير من الطاقة، والكحول يبطئ امتصاص المواد الغذائية.