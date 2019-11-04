بعد صفقة المليارات... "غوغل" تكشف عن خطة ثورية

كشفت تقارير صحفية عن نية شركة "غوغل" الأمريكية تنفيذ خطة ثورية بعد إبرامها صفقة المليارات.

ونشرت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية تقريرا حول خطط غوغل، بعد إبرامها اتفاقية الاستحواذ على شركة "فت بت" المصنعة للساعات الذكية، في صفقة تصل إلى 2.1 مليار دولار الأمريكي.

وأوضحت المصادر أن غوغل تخطط لإطلاق ساعات جديدة تحمل اسم "بيكسل ووتش 4".

Maybe this is how we finally get a Pixel Watchhttps://t.co/JCJEavRCOA pic.twitter.com/TWCirSrWuD — Gizmodo (@Gizmodo) October 28, 2019

​وستدعم ساعات "بيكسل ووتش 4" الجديدة منتجات غوغل الجديدة مثل "بيكسل 4" و"غوغل هوم" و"بيكسل بوك"، خاصة وأنها ستستحوذ على ساعات "فت بت" الحديثة مثل "فت بت فيرسا 2"، و"فت بت فيرسا لايت".

ومن المتوقع أن تعمل ساعات "بيكسل ووتش" الجديد بنظام تشغيل محدث مدمج بين "أندرويد" و"وير" المستخدم في "فت بت"، من أجل تتبع متميز للياقة البدنية والنشاط الصحي والبدني لمستخدميه.