"مايكروسوفت" تطرح أقوى حاسب لوحي في العالم

طرحت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسميا حاسبها اللوحي الهجين "سرفس برو إكس"، الذي تم تصنيفه بأنه أقوى حاسب لوحي في العالم.

وصنف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص حاسب "سرفس برو إكس" بأنه أقوى لوحي في العالم، خاصة وأنه يوفر التجربة الأفضل لعمل نظام تشغيل ويندوز على معالجات "سنابدراغون" الشهيرة.

Here’s the big problem for the Surface Pro X to me personally. The keyboard is far too flexible now. I hope that the keyboard without the stylus is better, but haven’t been able to test yet pic.twitter.com/mu5Rf6PSje — TOM WARREN (@tomwarren) November 5, 2019

​وتفوق حاسب مايكروسوفت اللوحي على حاسبات أخرى منافسة مثل "غوغل كروم بوك" أو "آيباد آير" أو "آيباد برو".

وأوضح التقرير أن ما يميز "سرفس برو إكس" بأنه أنحف حاسب لوحي في السوق بسمك 5.3 ميلليمتر فقط، وأكثرها متانة، بسبب الهيكل المعدني القوي، رغم أن وزنه لا يتعدى 1.68 رطلا.

Ok the Surface Pro X is legitttt @inputmag pic.twitter.com/WPLjpGCdMo — Raymond Wong📱💾📼 (@raywongy) October 2, 2019

​ويبلغ قياس شاشة "مايكروسوفت سرفس برو إكس" اللمسية 13 بوصة، ما يجعل المستخدم يشعر كأنه يستخدم حاسب محمول صغير، وطرحت نسخة أخرى بقياس 12.3 بوصة، بدقة تصل إلى 2880×1920 بيكسل.

First look at the Surface Pro X! pic.twitter.com/s2yaV4Xc7u — Raymond Wong📱💾📼 (@raywongy) October 2, 2019

​ووفرت مايكروسوفت بجانب "سرفس برو إكس" لوحة مفاتيح محمولة وقلم ذكي، وسعر كل منهما لا يتجاوز الـ140 دولار، لكنهما يشكلان إضافة قوية للحاسب اللوحي.

أما بالنسبة لسعر الجهاز، فهو لا يصل إلى 999 دولار أمريكي، ونحو 1270 دولار أمريكي لو ستشتري معه لوحة المفاتيح والقلم الذكي، وهو سعر ينافس بقوة هواتف مثل "آيباد برو".