باستخدام "الليزر"... الأجهزة تنفذ أوامرك بصوتك حتى على بعد مئات الأقدام

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تقريرا حول التقنية الجديدة التي تستخدم أشعة الليزر لتنفيذ الأوامر الصوتية، والتي تمكن السماعات الذكية الجديدة ومختلف الأجهزة التي تعمل بإنترنت الأشياء على تنفيذ الأوامر الصوتية من على بعد مئات الأقدام.

ويمكن لتلك التقنية الحديثة أن تسمح عن طريق أشعة الليزر لفتح أبواب المنزل مثلا أو باب السيارة أو تشغيلها أو حتى إجراء عمليات شراء من على بعد مئات الأقدام.

وتوصل إلى تلك التقنية باحثين من جامعة طوكيو وميتشغان الأمريكية، وأوضحوا أنها متوافقة على العمل مع أجهزة "مساعد غوغل الذكي" و"أبل سيري" و"أمازون أليكسا".

ويصل مدى عمل تلك التقنية إلى مسافة ما بين 230 إلى 350 قدما تقريبا.