نظام غذائي خاص للذين يرغبون في إنقاص الوزن ولا يمارسون الرياضة

أكد خبراء التغذية على ضرورة الاهتمام بنوعية الأغذية ، مثل إضافة الأغذية الغنية بالبروتين إلى النظام الغذائي، كاللحوم والسمك والبقوليات، بالإضافة إلى التخلي عن المشروبات السكرية ومشروبات الطاقة والتقليل قدر الإمكان من الكافيين والمشروبات الكحولية، بحسب موقع "فود نيوز".

ويحذر اختصاصيو التغذية من العشوائية في تناول الأطعمة، والالتزام بساعات معينة، إضافة إلى التخلي عن المشروبات السكرية والكحولية والتخفيف قدر الإمكان من الكافيين ومشروبات الطاقة، وتقليل التوتر والضغط النفسي والجلوس مع العائلة والأصدقاء وتخصيص بعض الوقت للتأمل والإعداد البدني اليومي من مشي والالتزام في النوم اصحي من 8-9 ساعات.

وتستهدف هذه القائمة الرجال والنساء الذين لا يمكنهم ممارسة الرياضة بانتظام، بسبب الأعمال اليومية أو الالتزام مع الأطفال في المنزل.

في سياق متصل، وضع اختصاصي تغذية طريقة جيدة تساعد على "برمجة" الجسم للتخلص من دهون البطن عن طريق عادات بسيطة في الأكل.