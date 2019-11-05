طريقة "سحرية" لإخفاء حب الشباب...فيديو

يعتبر حب الشباب من أكثر الأمراض شيوعا التي تصيب بشرة الوجه، لكن خبراء التجميل يقدمون حلا سحريا لهذه المشكلة.

التقنية التي تعتمد على حقن البلازما في الوجه، وتعرف باسم "بلازما الدم" كما يظهر في الفيديو، وتعتمد على سحب الدم بداية من جسم المريض ومعالجته وتحضير البلازما ثم إعادة حقنها.

تحتوي البلازما التي يتم حقنها بعد تحضيرها في المختبر وفصل مكوناتها على بروتينا ومعادن وهرومونات، وتحقن عن طريق الإبر الدقيقة "Microneedling" التي تعطي نتائج جيدة، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وتستخدم هذه الطريقة في إطار عمليات التجميل بشكل عام، ولمعالجة الندوب والآثار التي يتركها حب الشباب في الوجه، وهي المشكلة الأكثر شيوعا لدى المراهقين.