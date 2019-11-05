لماذا تنمو اللحية عند الرجال دون النساء؟

في سن الطفولة، يكون شعر الجسم لدى كل من الأولاد والبنات خفيفا وناعما، يسمى بالشعر الزغابي، ولكن عند البلوغ تتغير الأمور.

ولكن شعر منطقتي الإبط والعانة بالتحديد، حساس لتأثير التستوستيرون وغيره من الأندروجينات، مما يفسر نمو الشعر الداكن في المنطقتين عند الرجال والنساء بعد البلوغ.

لدى الرجال نسب أعلى من الأندروجين، لذلك يتغير نمو شعرهم عن النساء، حيث يزداد سواد الشعر، ويبدأ شعر الوجه بالنمو بسرعة، عادةً ما يبدأ بالشفة العليا ويتوجه لشعر الخدين والذقن بعد ذلك.

في حين أن التستوستيرون مع غيره من هرمونات الذكورة يحفز نمو الشعر، تحدد الجينات إلى أي درجة سيكون الشعر كثيفًا وداكنًا.، إذا كنت من الرجال الذين لا يستطيعون تربية عثنون "سكسوكة"، عليك بلوم شجرة عائلتك، وليس مستوى هرموناتك.