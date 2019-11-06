العلماء يكتشفون أضرارا جديدة للتدخين

التدخين يساهم في تطور مرض انفصام الشخصية والاكتئاب، ما يساهم في زيادة خطر الإصابة بالاضطرابات العقلية، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل علماء الوراثة البريطانيين، تم نشر دراستهم في مجلة الطب النفسي.

لقد حلل العلماء الحمض النووي لأكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة، اتضح أن الأشخاص الذين يعانون من مرض انفصام الشخصية والاكتئاب يدخنون بشكل ملحوظ أكثر من المشاركين الآخرين في التجربة العلمية.

بالإضافة إلى ذلك، كان البريطانيون المصابون بإدمان النيكوتين أكثر عرضة للإصابة بمرض انفصام الشخصية، واحتمال إصابتهم بالاكتئاب المزمن أكثر من غير المدخنين بمقدار الضعف تقريبًا.

طرح علم الوراثة نظرية أن النيكوتين يعطل عمل السيروتونين والدوبامين، وهما من الهرمونات الأكثر أهمية في الدماغ، ويشاركان في تطور الفصام والاكتئاب.