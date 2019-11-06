تحديث جديد من "واتسآب"... الحماية الكاملة

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، أن التحديث الجديد من "واتسآب" يحمي المستخدم من المضايقات، خاصة إمكانية إضافته إلى مجموعة محادثة، من دون موافقته.
ويسمح التحديث الجديد على "واتسآب"، بمنع كل الأشخاص أو تحديد أشخاص بعينهم من إضافته إلى أية مجموعة من دون أخذ الإذن منه.
WhatsApp gives you more ways to avoid annoying group chats https://t.co/W2SVxXS5NR via @ric9871ric #retweet #pleaseretweet pic.twitter.com/hBAbBhAUSE— Ric Olsen (@Ric9871Ric) November 6, 2019
ويمكنك "واتسآب" من أن تضع قائمة المقربين منك، الذين يمكنهم أن يضيفوك على أية مجموعة دردشة، ووضع قائمة أخرى لا تستطيع أن تضمك إلى أية مجموعة محادثة من دون إذنك.
وبات تحديث "واتسآب" متاحا على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
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