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09:21 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    مريض في مشفى

    قنبلة التستوستيرون...لماذا يموت الرجال أكثر من النساء

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    علوم
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    توصي منظمة الصحة العالمية، عند تقييمها لخطر الإصابة بالأنفلونزا وعواقب المرض، بأن يأخذ الأطباء في الاعتبار جنس المرضى.

    وعلى الرغم من الدراسات، فإن الرجال يحبون المبالغة في مرضهم، إلا أنهم عمومًا أضعف في الصحة من النساء. تظهر البيانات الوبائية: أن ممثلي الجنس الأقوى غالباً ما يحتاجون إلى دخول المستشفى لعلاج الأمراض الفيروسية والوفيات الناجمة عن المضاعفات أكثر.

    النصف المبالغ:

    قبل بضع سنوات، أجرى علماء بريطانيون تجربة. تم تجميع 1700 متطوع من كلا الجنسين، ونقلوا إليهم مسببات الأمراض المعدية المعوية الحادة، وتم تسجيل الأعراض التي وصفوها بعناية. في موازاة ذلك، تم فحص المشاركين في الدراسة من قبل الطبيب المعالج الذي كتب استنتاجاته الخاصة حول شدة المرض. وأظهرت استنتاجات الطبيب أن الرجال يبالغون في كثير من الأحيان في شعورهم في المرض والنساء يتعاملون مع المرض بشكل طبيعي.

    والرجال أكثر عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة وغالبا ما يعانون من المضاعفات المرتبطة بها. بالإضافة إلى ذلك، يحتاجون إلى ضعف الوقت اللازم للشفاء من البرد أو الأنفلونزا.

    هناك بياننات أن الجسم الذكري يكون أفضل مقاومة لبكتريا Pseudomonas aeruginosa ، وهي بكتيريا توجد غالبًا في الخراجات. ولكن في حالة الإصابة، يكون الرجال أكثر عرضة للموت من النساء.

    هرمون تستوستيرون ضد الجهاز المناعي:

    وفقا للعلماء في جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة الأمريكية)، فإن الاستجابة المناعية للعدوى الفيروسية في الجنس الأقوى أضعف بكثير بسبب ارتفاع مستوى هرمون التستوستيرون، لأن هذا الهرمون يمكن أن يمنع إنتاج الأجسام المضادة.

    أجرى المتخصصون فحص دم لـ 54 امرأة و 37 رجلاً قبل التطعيم ضد الإنفلونزا. وبعد  28 يومًا، اتضح أن في جسم الجنس الأضعف في المتوسط أجسام مضادة أكثر، في حين أن في جسم الجنس الأقوى قد تغير نشاط العديد من الجينات المشاركة في تخليق الدهون وحفز تكوين الخلايا التي تثبط الاستجابة المناعية. علاوة على ذلك، كلما زاد هرمون التستوستيرون في الدم، كلما زادت قوة عمل الجينات وتغيرت الاستجابة المناعية للجسم.

    تؤكد هذه البيانات مراقبة مواطني هندوراس. كان لدى الرجال المصابين بالملاريا مستويات هرمون تستوستيرون أقل من المستويات لدى الأصحاء. وعندما تم علاج المرضى، زاد محتوى هرمون الجنس في الجسم.

    لأسباب أخلاقية، حاول العلماء زيادة كمية هرمون تستوستيرون في الفئران بشكل مصطنع. في القوارض التي أعطيت جرعات كبيرة من الهرمون، تم قمع الاستجابة المناعية الفطرية بالكامل.

    أمراض مناعة قوية:

    من ناحية أخرى، من المرجح أن يصبح ممثلو النصف الضعيف ضحايا لأمراض المناعة الذاتية، عندما تهاجم خلايا الجهاز المناعي أنسجة الجسم الصحية.

    في الفئران، ثبت أن استراديول، هرمون الجنس الأنثوي، يساعد على تنشيط المناعة الفطرية ويحمي الإناث من مضاعفات الانفلونزا. ولكنه يحفز أيضًا التكوين المفرط للخلايا اللمفاوية من النوع الثاني في رئات المصابات بالربو. هذه الهرمونات هي واحدة من المكونات الرئيسية للحصانة الفطرية. فهي مسؤولة عن تطور رد فعل التهابي إذا دخلت البكتيريا المسببة للأمراض إلى الرئتين. عندما يكون هناك الكثير من هذه الخلايا المناعية ومستوى نشاطها مرتفع، يحدث الربو.

    تمكن العلماء الأمريكيون، الذين أدخلوا التستوستيرون على الفئران المريضة، من التحكم في نشاط الخلايا اللمفاوية وتحسين حالة الحيوانات بشكل كبير. هذا، بالمناسبة، يفسر سبب كون الربو أكثر شيوعًا بين النساء، والرجال بعد البلوغ لا يعانون منه تقريبا- يساعدهم مستوى عالٍ من هرمون التستوستيرون.

    التغييرات المرتبطة بالعمر:

    تعتمد الفروق بين مناعة الإناث والذكور على العمر. العمليات الالتهابية وأكبر قوة للاستجابة المناعية هي من خصائص النساء في الفترة الفاصلة بين البلوغ وانقطاع الطمث. لكن حتى الفتيات الصغيرات جداً ، بفضل حليب الأم، يتمتعن بحماية أفضل من التهابات الجهاز التنفسي من الأولاد.

    بالإضافة إلى ذلك، كما اكتشف العلماء اليابانيون، لدى ممثلي الجنس الأضعف، فإن نظام المناعة يشيخ ببطء أكثر. أظهرت دراسة عينات الدم من 356 متطوعًا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و 90 عامًا: على مر السنين، انخفض عدد الخلايا الليمفاوية لدى الرجال، وعلى النساء، على العكس من ذلك. هذا هو السبب في أن السيدات يعيشون في المتوسط ​​لفترة أطول، وفقا للمؤلفون.

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