العلماء يكتشفون للمرة الأولى منذ 20 عاما سلالة جديدة من فيروس نقص المناعة البشرية

يتحدث بعض الخبراء عن تهديدات خطيرة، بينما يقول آخرون إنه لا يوجد سبب يدعو للذعر.

اكتشف العلماء سلالة جديدة من فيروس نقص المناعة البشرية للمرة الأولى منذ 20 عامًا. ووصل علماء متخصصين أمريكيين من مختبرات أبوت إلى هذا الاكتشاف، إلى جانب موظفي جامعة ميسوري.

وفقا لـ"سي إن إن": "تنتمي السلالة إلى المجموعة M من النوع HIV-1 - وهي نفس الأنواع الفرعية التي تسببت في حدوث وباء عالمي.

وقالت ماري روجرز، الباحثة الأولى في مختبرات أبوت: "يمكن أن يكون هذا مشكلة حقيقية لاختبارات التشخيص".

في الوقت نفسه، يعتقد الدكتور أنتوني فاوسي، رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنه لا يوجد سبب للقلق وخاصة الذعر. "لا يوجد الكثير من الناس مصابين به (سلالة جديدة). هذا استثناء للقاعدة ".