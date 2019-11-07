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13:56 07 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    تمشي مستقيمة كالبشر... العثور على عظام قردة عاشت قبل 12 مليون عام

    © REUTERS / VELIZAR SIMEONOVSKI
    علوم
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    ربما تكون العادة الإنسانية المميزة المتمثلة في المشي بشكل منتصب قد تطورت قبل ملايين السنين عكس ما هو سائد، وذلك وفقًا لباحثين اكتشفوا بقايا قرد قديم في جنوب ألمانيا.

    افتتاح كهف بايشيا كارست حيث تم اكتشاف عظم أحفوري لعضو منقرض من شجرة العائلة البشرية يدعى دينيسوفان
    © REUTERS / HANDOUT
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    وحسب صحيفة "غارديان" البريطانية كشفت الحفريات التي عثر عليها في حفرة طين بهامرشميد في بافاريا، عن عظام متحجرة تعود إلى قرد بحجم قردة لم تكن معروفة سابقًا، عاش قبل حوالي 12 مليون عام، قبل فترة طويلة من انفصال البشر عن أبناء عمومة العصر الحديث (الشمبانزي والبونوبوس).

    وأظهر تحليل العظام أن الحيوان، المسمى  Danuvius guggenmosi، كان لديه مزيج غير عادي من السمات التشريحية. وقال العلماء إن الساعدين الطويلتين والأصابع المنحنية والإبهام القوية كانت من السمات المميزة للحياة التي أمضتها تتدلى من الفروع، وكان الوركان والركبتان والقدمان أكثر إنسانية وأكثر ملاءمة للمشي منتصباً.

    وقالت مادلين بوهم، التي قادت الدراسة في جامعة توبنغن: "كان من المدهش بالنسبة لنا أن ندرك أثناء عملية البحث مدى تشابه بعض العظام مع البشر، مقارنة بالقردة العليا". تم اكتشاف الحفريات، التي تشمل بقايا من إناث، وذكر، وحدث، بين عامي 2015 و2018.

    ووفقًا لبوهمي، تشير النتائج إلى أن وضعنا المستقيم يمكن أن يُعزى إلى سلف مشترك للبشر والقرود العظيمة التي عاشت في أوروبا بدلاً من أفريقيا. عندما كان D guggenmosi على قيد الحياة، كانت بافاريا أكثر سخونة مما هي عليه اليوم.

    شملت الحفرة الطينية من الأحافير (الأسنان، وقطع الفك، والعمود الفقري، وإصبع القدم الكبير الذي كان في متناول اليد للتعامل مع فروع الأشجار). ويمكن القول إن أهم الحفريات كانت عظم الساعد والذقن، والتي عززت تكهنات العلماء حول كيفية تحرك القرد.

    ويُعتقد أن الهيكل العظمي الأكثر اكتمالا، الذي يبلغ 21 عظمة، ينتمي إلى رجل يبلغ ارتفاعه مترًا ويزن حوالي 30 كيلوغرام. وكان لديه صندوق عريض وعمود فقري منحن على شكل حرف S في البشر.

    وضعت قياسات الأسنان القرد في مجموعة منقرضة تدعى "الميتوبثيسين الجاف"، الذي عاش في أوروبا في منتصف العصر الميوسيني المتأخر، وهي حقبة استمرت من حوالي 23 مليون سنة إلى خمسة ملايين سنة مضت. ويعتقد بعض الباحثين أن Dryopithecins هم أسلاف القردة الأفريقية القديمة التي أدت في النهاية إلى ظهور القرود العليا بشكل أعم، بما في ذلك الغوريلا وأورانغوتان والشمبانزي والبونوبوس والبشر.

    وكتب العلماء في مجلة "نيتشر" (Nature) حجة قيام دانوفيوس بتوظيف ما يسمونه "تسلق الأطراف الموسعة" للالتفاف. بدلاً من التأرجح من الفروع أو المشي بحذر على الفروع، يستخدم تسلق الأطراف الممتدة الذراعين والساقين على حد سواء. وقالت بوهمي: "الصورة الناشئة عن الحركة تختلف عن أي كائن حي معروف".

    وقالت تريسي كيفيل، من جامعة كنت، إن الحفريات كانت رائعة. وكتبت في مقال: "معا، يمكن القول أن ملامح الفسيفساء لـD guggenmosi تقدم أفضل نموذج حتى الآن لما بدا عليه سلف مشترك من البشر والقردة الإفريقية. إنه يقدم شيئًا للجميع: الأشياء الأمامية المناسبة للحياة في الأشجار التي لا تزال عند جميع القرود الحية، بما في ذلك البشر، والأطراف السفلية مناسبة لمواقف طولية مثل تلك التي استخدمها الأورانغوتان مع الأشجار".

    وقال كيفيل: "يُظهر Danuvius تكيفات هيكلية مع شكل من أشكال المعتقدات ثنائية الأطراف لم يكن معروفًا من قبل ويظهر أن تطور bipedalism قد تطور قبل ذلك بكثير". "Danuvius ليس هومينًا أحفوريًا، لكنه يساعد في معرفة كيفية تطور البشر".

    بعض الأدلة الأكثر إثارة على المشي المستقيم في أسلاف البشر تأتي من Ardipithecus ramidus، وهي هيكل عظمي للإناث يعود تاريخه إلى 4.4 مليون سنة تم العثور عليه في إثيوبيا. قد لا تكون "أردي"، التي وقفت طولها عند متر واحد، من أكثر المشاة إنجازًا، لكن الكثير من هيكلها العظمي يظهر تكيّفات على المشي على قدمين.

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