دراسة: الأرق يعرضك لخطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

كشفت دراسة أجراها باحثو جامعة بكين أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق، يعتبرون أكثر عرضة لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، واللتين كثيرًا ما تسببا الوفاة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الدراسة اعتمدت على فحص بيانات حوالي 500 ألف شخص، حيث وجد الباحثون أن خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية كان أكبر لدى المصابين بالأرق بحوالي الخُمس، مقارنة بغيرهم.

وأضافت الصحيفة أن الباحثين تابعوا بيانات المشاركين لمدة 10 سنوات، وكان متوسط عمرهم 51 عاما ولم يعانوا من أي مشاكل في القلب، وطلب من المشاركين ذكر ما إذا واجهوا مشاكل في النوم على الأقل لمدة 3 أيام في الأسبوع (كالمشاكل في صعوبة النوم أو البقاء نائمين أو الاستيقاظ مبكرًا للغاية أو واجهوا صعوبة في التركيز خلال اليوم نتيجة قلة النوم).

وعلى مدار الـ 10 سنوات، كشف الباحثون أن 130 ألف مشارك في الدراسة قد أصيبوا بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وجد الباحثون أن الذين عانوا أعراض الأرق الـ 3، كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية بنسبة 18%.، بينما بلغت نسبة الخطر 7 % لدى الذين استيقظوا في وقت مبكر للغاية ولم يتمكنوا من العودة للنوم، أما بالنسبة لأولئك الذين واجهوا مشكلة في التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم، بلغت نسبة الخطر لديهم 13%، وكان الخطر أكبر بين البالغين الأصغر سنًّا ومن لم يعانوا في الأصل من ارتفاع ضغط الدم.