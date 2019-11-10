علماء يكشفون وصفة سومرية لتحضير اللحوم عمرها 4000 سنة

اكتشف علماء الآثار أقدم وصفات الطهي التي كان يحضرها السومريون في جنوب العراق وفي سوريا وتركيا، منذ 4000 عام.

وقام الفريق الدولي من الباحثين بدراسة السجلات السومرية بشكل دقيق، حيث أعاد الطهاة تحضير بعض الوجبات أولها لحم الضأن، وحسب رأيهم لا تختلف الوصفة القديمة كثيرا عن كيفية تحضير اللحم المحمص في وقتنا هذا، حسب قناة "بي بي سي".

World: some recipes decoded from cuneiform tablets, as old as 1730BC, from Mesopotamian region (Iraq south of Baghdad + parts of Syria, Turkey) | BBC | Nov 3 2019 https://t.co/9MMY9EeeRF pic.twitter.com/npDXlEudl5 — redball (@redball2) November 10, 2019

وقالت باحثة في جامعة هارفارد، باتريشيا غونزاليس: هذه ليست وصفات مفيدة للغاية، حيث يبلغ طولها أربعة أسطر فقط، ولذلك عليك أن تضيف الكثير من الافتراضات، بالإضافة إلى ذلك جميع المواد المستخدمة قبل أربعة آلاف سنة واليوم هي نفسها، فقطعة لحم هي قطعة لحم.

Ancient Eats: A Stew for the Ages & The Ancient Mesopotamian Tablet as Cookbook: Kitchen-tested recipes from four thousand years ago for your next dinner party. - https://t.co/H4BiKbcrqa

A team of scholars are recreating ancient recipes from cuneiform tablets pic.twitter.com/1v50nBkWcB — Carlos F. Camargo, Ph.D. (@CarlosFCamargo1) November 4, 2019

ولإعداد لحم الضأن "منذ ألف عام"، استخدم الطهاة الملح الحبيبي الدقيق والكراث الأندلسي (بصل فارسي) والثوم والحليب. وكان لابد من استبدال بعض المكونات بعد مرور الوقت، وتم التخلي عن بعضها تمامًا.

من بين الاكتشافات الأثرية المكتشفة في العراق وتركيا، هناك حوالي 25 وصفة راغو والمرقـ وأشار علماء إن معظم البيانات غير قابلة للقراءة تقريبًا، لكنها تتميز باستخدام مكونات بسيطة ومتطورة نسبة لتلك الفترة.