أطباء يكشفون عن درجة الحرارة السلبية التي توقف عمل القلب

كشف الأطباء عن أخطار انخفاض حرارة الجسم، ودرجة الحرارة التي توقف عمل القلب.

ووفقا للخبراء، فإن مستوى الخطر يبدأ عند درجة 35 تحت الصفر، حيث يؤثر البرد على عمل الجهاز القلبي الوعائي، لأنه في ظل هذه الظروف تزداد لزوجة الدم.

ويسبب ذلك انخفاضا سريعا لدرجة حرارة العديد من أعضاء الجسم، بينما يحاول القلب تفادي هذا الأمر، ما يؤدي إلى زيادة كمية السوائل التي يتم ضخها عبر الشرايين، لاستعادة نقص الأكسجين.

وأضاف الخبراء أن حجم تدفق الدم يزيد 6 مرات، ويمكن أن يؤدي إلى تشنج وفشل الأعضاء ومن بينها عضلة القلب.

وحذر الأطباء من تناول الكحول، حيث سيؤدي إلى تفاقم الوضع، حيث هناك أساطير في الدول الباردة تفيد أن تناول الكحول يساعد في محاربة برودة الطقس، وفقا لموقع "وان".

بالإضافة إلى ذلك، يجب إخراج الشخص (الذي تعرض جسمه لدرجات حرارة منخفضة جدا) من حالته بعناية شديدة. حيث يحتاج الشخص إلى تمييع الدم، لأنه عند استعادة وعيه سيبدأ القلب في ضخ الدم بشكل فعال، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى جلطة ومن ثم الوفاة.