تحديث جديد لخرائط غوغل... الغريب ممنوع

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تطبيق "غوغل مابس" (خرائط غوغل)، سيسمح لأول مرة للمستخدم بإدارة ملفه الشخصي.

وسيتمكن المستخدم، من خلال التقنية الجديدة على "غوغل مابس"، من الحصول على إمكانية وضع اسمه وصورته وبياناته الشخصية، أو حجبها، وتحديد من يتمكن من الاطلاع عليها ومن لن يمتلك تلك الصلاحية.

Google Maps lets you manage your public profile from the Android app – Engadget https://t.co/pJMCfg04zT pic.twitter.com/dWFJDhNORB — FALAH NEWS (@falahnewss) November 11, 2019

​وستمكن خرائط غوغل من التحكم في إعدادات حسابه الشخصي، ومن يمكنه أن يعلم تفاصيل ملفه الشخصي من الشركات التي تتابع نشاطه عبر تطبيق التعرف على المواقع الجغرافية.

وتم طرح التحديث بصورة كاملة عبر نظام تشغيل "أندرويد"، ووعدت "غوغل" أن تطرح تحديثا مخصصا لنظام تشغيل "آي أو إس" في وقت لاحق.