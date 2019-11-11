10 أشياء تساهم في تعزيز نمو الخلايا العصبية وتحسين صحة الدماغ

ساد لفترة طويلة من الزمن معتقد على أن نمو الدماغ يتوقف عند سن معين، لكن الدراسات والأبحاث العلمية أثبتت على إمكانية إنتاج خلايا دماغية جديدة مع التقدم بالسن.

إمكانية إنتاج خلايا دماغية جديدة يستمر على الرغم من التقدم في العمر في حال توفرت الظروف الملائمة الأمر الذي يعزز نمو وعمل هذه الخلايا.

تكوين الخلايا العصبية هو عملية تتحول فيها الخلايا الجذعية العصبية خلالها إلى خلايا عصبية ناضجة، إلا أن الشيخوخة والتقدم في العمر يلعب دورا في توقف نموها، غير أن عددا من العادات تساعد على الاستمرار بنموها والحفاظ على صحة المخ مدى الحياة، وأهم النصائح هي:

1-تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والمشبعة بالسكريات

تعمل هذه الأطعمة على زياد الإجهاد التأكسدي والتهابات المخ، الأمر الذي يشكل بيئة سيئة لاستمرار تكوين الخلايا العصبية.

2-تناول الطعام الصحي

يساعد عدد من الأغذية كالخضراوات والعنب والتوت والجوز وبذور الكتان في خلق بيئة مثالية لتكوين خلايا دماغية.

3-تناول الشكولا الداكنة

يحتوي هذا النوع من الشوكولا على مركب الفلافانول الذي يتم امتصاصه واستهلاكه في أجزاء من المخ المسؤولة عن التعلم والذاكرة، كما يزيد من تدفق الدم إلى المخ.

ويجب اختيار الشكولا التي تحتوي على الأقل 70 في المئة منها من الكاكاو.

4-الحصول على قسط كاف من النوم

يمكن لقلة النوم على المدى الطويل أن تضعف وظائف المخ والتسبب في الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية.

كما وتساهم في انخفاض تكوين الخلايا العصبية، والحديث هنا على أهمية النوم لفترة تتراوح بين 7 الى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

5-الصوم بشكل شبه دائم

الصيام المتقطع من اللدونة الشبكية ويعزز نمو الخلايا العصبية، وفي أثناء الصيام تنخفض مستويات هرمون اللبتين، وهو الذي ينتج عن طريق الدهون.

ليتلقى المخ إشارة كيميائية للخلايا العصبية لإنتاج المزيد من الطاقة.

6-الرياضة اليومية لمدة 30 دقيقة

تساهم الرياضة في زيادة كل من عامل التغذية العصبية المستمد من الدماغ (BDNF) وعامل التغذية العصبية المستمد من الخلايا الدبقية (GDNF)، اللذين يدعمان تكوين الخلايا العصبية.

7-الرقص

تساهم العديد من الوظائف الحركية في زيادة التواصل العصبي، ويعتبر الرقص أحد تلك الوسائل الهامة.

8-السفر والترحال

يساعد السفر في التعرف على أماكن وبيئات جديدة تساعد في تعزيز تكوين خلايا دماغية جديدة.

9-ممارسة رياضة التأمل

حيث يساعد التامل على زيادة المادة الرمادية في أجزاء من المخ، وبالتالي زيادة مستويات هرمون الميلاتونين الذي يدعم الخلايا العصبية.

10-عصير الكركم

يحتوي عصير الكركم على مركب حيوي يساعد على تعزيز الخلايا الجذعية في المخ، وتناوله بشكل يومي كل صباح يحافظ على صحة الدماغ.