طالبة سعودية تحقق المركز الأول في معرض "اينا للمخترعين" بألمانيا

حققت الطالبة السعودية في طب الامتياز تخصص الطب والجراحة، غادة بنت عبد الله القحطاني، المركز الأول خلال مشاركتها في معرض "اينا العالمي" للاختراعات، في مدينة نورنبرغ الألمانية.

وحصلت الطالبة السعودية على الميدالية الذهبية في المعرض عن اختراعها "عقد الحياة" بمشاركة 800 مخترع من جميع دول العالم والذي اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، وفق صحيفة "سبق" السعودية.

وقالت الطالبة غادة القحطاني "إن اختراعها "عقد الحياة" عبارة عن جهاز صغير يساعد مرضى الانسداد الرئوي المزمن في استخدامه والتنفس به بكل خفة ويسر، بالإضافة إلى قياس العلامات الحيوية المعروفة، وهي نسبة الأكسجين بالدم ومعدل نبضات القلب والحرارة".

وأشارت الطالبة إلى أنه نظرا لأهمية الاختراع فقد حصل منذ انطلاقته وخلال سنة واحدة على أربع ميداليات في أربع مشاركات دولية بمعارض ومسابقات عدة، وهي: معرض بولندا للمخترعين، ومعرض سيؤول الدولي للاختراعات في كوريا الجنوبية، ومعرض أرخميدس في روسيا، وأخيرًا معرض اينا في ألمانيا، وتم تسجيله كبراءة اختراع في كوريا والخليج.

يُشار إلى أن الطالبة غادة القحطاني شاركت في معرض البحرين الدولي للدفاع بجهاز جديد يفيد المرضى المصابين بالنزيف، ويُسهم في وقف النزيف، وعرضت سبع جهات تبني الفكرة، منها عرض المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد بن سلمان آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، والجهاز مسجل كبراءة اختراع في ألمانيا وأمريكا.