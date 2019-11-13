مقصلة الشهور الخمسة... "فيسبوك" تحذف 3.2 مليار حساب

أعلنت شركة "فيسبوك" عما وصفته بـ"مقصلة الشهور الخمسة"، التي قررت فيها أن تحذف 3.2 مليار حساب من موقعها للتواصل الاجتماعي.

أشارت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إلى أن "فيسبوك"، قررت أن تحذف 3.2 مليار حساب مزيف، في الفترة من أبريل/ نيسان حتى سبتمبر/ أيلول 2019 فقط.

كما حذفت فيسبوك أيضا ملايين المنشورات المخالفة، التي تتناول الإساءة إلى الأطفال أو الانتحار.

وأوضح تقرير أصدرته "فيسبوك" عبر مدونتها أن عدد الحسابات المحذوفة يزيد عن ضعفي عدد الحسابات المزيفة، التي حذفتها الشركة الأمريكية في العام الماضي بأكمله، حيث حذفت 1.55 مليار حساب فقط.

وكشفت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم لأول مرة عن عدد المنشورات، التي حذفتها من تطبيق مشاركة الصور الشهير إنستغرام، والذي حدده باحثون في شؤون المعلومات المضللة، كمصدر للقلق المتزايد بشأن الأخبار المزيفة.

وقالت الشركة في تقريرها الرابع عن إدارة المحتوى إن الرصد النشط للمحتوى المخالف كان أقل في جميع الفئات على إنستغرام منه على تطبيق فيسبوك، الذي استخدمت فيه الشركة في البداية عددا من أدوات الرصد الخاصة بها.

وأزالت الشركة أكثر من 11.6 مليون منشور يصور عُري الأطفال واستغلالهم جنسيا على فيسبوك، و754 ألف منشور على إنستغرام خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019.

كما أضافت أيضا بيانات عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن المحتوى الذي يتضمن إيذاء الذات لأول مرة في التقرير.

#CNBCStockMarketNews Facebook removed 3.2 billion fake accounts between Apr. and Sept., more than double from last year https://t.co/J5bsOgUuzQ pic.twitter.com/0Gg4ti4Ahh — Stocks News Feed - Stock News & Stocks Chat (@feed_stocks) November 13, 2019

​وقالت إنها أزالت نحو 2.5 مليون منشور في الربع الثالث تصور أو تشجع على الانتحار أو إيذاء النفس.

وقالت الشركة في تدوينة نشرتها إنها أزالت أيضا نحو 4.4 مليون منشور عن مبيعات المخدرات في الفترة ذاتها.