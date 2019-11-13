"أبل" تكشف النقاب عن كمبيوتر "ماك برو" بشاشة 16 بوصة... فيديو

كشفت شركة "أبل" العالمية، اليوم الأربعاء، النقاب عن جهاز الكومبيوتر المحمول "MacBook Pro" بشاشة أكبر ولوحة مفاتيح أفضل.

ويصل سعر الجهاز الجديد من شركة "أبل" إلى نحو 2399 دولارا أمريكيا وسيتاح اعتبارا من اليوم في صالات مبيع الشركة عبر الانترنت، وفي صالات التجزئة خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب الشركة يحتوي الجاز الجديد على لوحة مفاتيح "ماجيك" مع آلية جديدة توفر المساحة وثبات في حركة المفاتيح.

وكان قد واجه الإصدار القديم من الشركة المزود بلوحة مفاتيح "الفراشة" انتقادات لمشكلات متعلقة بالكتابة، وتكرار الأحرف بشكل غير متوقع أو الفشل في الظهور أو عدم استجابة في المفاتيح.

وكان آخر تحديث لجهاز "MacBook Pro" في عام 2016، حيث تم إضافة قارئ البصمات ومنافذ أسرع.

يمثل خط انتاج "ماك برو" التابع لشركة "أبل" حوالي 10٪ من إجمالي إيرادات الشركة والبالغ 260 مليار دولار سنويا، بحسب وكالة "رويترز".