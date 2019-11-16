استخدام محطات الشحن العامة قد تعرض أجهزتك للاختراق

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المختصين أكدوا أنه يمكن للمتطفلين إرسال برامج ضارة من هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم إلى أجهزة محطة الشحن عبر منفذ USB، وبعد ذلك تصبح المحطات مركزًا فعالًا لتوزيع الفيروسات.

وأضاف المختصون أنه هناك تكتيك شائع آخر يتمثل في اختراق نهاية كبل USB نفسه، ثم تركه موصولًا إلى قاعدة شحن على أمل أن يستخدم الناس سلك القراصنة بدلاً من الحفر عبر الحقائب الخاصة بهم لسحب ما لديهم.

وقال محامي منطقة لوس أنجلوس، جاكي لاسي، إن المتسللين يستخدمون برامج ضارة في محطات شحن USB عامة لتصدير البيانات من هاتف شخص ما أو سرقة كلمات المرور أو قفل المستخدم من أجهزته الخاصة.

ولحماية الأشخاص من خطر اختراق أجهزتهم توصي لاسي باستخدام محول التيار المتردد والتوصيل بمنافذ طاقة التيار المتردد بدلاً من منافذ USB الموجودة في الأماكن العامة، وتشجع الأشخاص على إحضار محولات التيار المتردد معهم دائمًا عند السفر.