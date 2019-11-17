فيسبوك تختبر تقنية صور تحول التطبيق إلى "إنستغرام"

اختبرت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقنية صور جديدة تحول التطبيق في ثوان معدودة إلى نسخة من "إنستغرام".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن فيسبوك يختبر تقنية جديدة لشريط إخباري، لعرض أكثر الصور انتشارا.

وصممت فيسبوك التقنية الجديدة، بحيث تكون أقرب الشبه إلى موقع "إنستغرام"، بحيث تملأ الصور كل الشاشة تقريبا، وتنتقل إلى أسفل للتنقل إلى الصور.

​وأشارت إلى أن ميزة "الصور الشعبية" الجديدة سترتبط بصورة أكبر بعرض صور أصدقائك وأبرز من يتابعهم المستخدم، عن طريق خوارزمية جديدة من فيسبوك.

وتتيح تلك التجربة طريقة نشر للصور جديدة تشبه بصورة كبيرة طريقة العرض الموجودة على إنستغرام.

Scoop: Facebook is working on an Instagram competitor called Popular Photos inside its own app https://t.co/uwUovzTvMM pic.twitter.com/ep9AZtmcTA — Josh Constine (@JoshConstine) November 14, 2019

​وتعرض التعليقات التوضيحية للصور بشكل واضح، ولكن مقتطع 65 حرفا فقط منها، أسفل كل صورة، ولمشاهدة كل التعليقات، ينبغي أن تضغط عليها.

ومن المتوقع أن تبدأ شبكة "فيسبوك" في نقل تلك التقنية الجديدة إلى تطبيقها ونسخة الموقع المكتبية في وقت لاحق.