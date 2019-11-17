فيسبوك تختبر تقنية صور تحول التطبيق إلى "إنستغرام"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن فيسبوك يختبر تقنية جديدة لشريط إخباري، لعرض أكثر الصور انتشارا.
وصممت فيسبوك التقنية الجديدة، بحيث تكون أقرب الشبه إلى موقع "إنستغرام"، بحيث تملأ الصور كل الشاشة تقريبا، وتنتقل إلى أسفل للتنقل إلى الصور.
Facebook tests Instagram feed-like feature called "Popular Photos"https://t.co/WRgVy6QfKe pic.twitter.com/v4v3pRce73— Tech news (@MDSAJIBAHMMED5) November 17, 2019
وأشارت إلى أن ميزة "الصور الشعبية" الجديدة سترتبط بصورة أكبر بعرض صور أصدقائك وأبرز من يتابعهم المستخدم، عن طريق خوارزمية جديدة من فيسبوك.
وتتيح تلك التجربة طريقة نشر للصور جديدة تشبه بصورة كبيرة طريقة العرض الموجودة على إنستغرام.
Scoop: Facebook is working on an Instagram competitor called Popular Photos inside its own app https://t.co/uwUovzTvMM pic.twitter.com/ep9AZtmcTA— Josh Constine (@JoshConstine) November 14, 2019
وتعرض التعليقات التوضيحية للصور بشكل واضح، ولكن مقتطع 65 حرفا فقط منها، أسفل كل صورة، ولمشاهدة كل التعليقات، ينبغي أن تضغط عليها.
ومن المتوقع أن تبدأ شبكة "فيسبوك" في نقل تلك التقنية الجديدة إلى تطبيقها ونسخة الموقع المكتبية في وقت لاحق.
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