تحذير خطير من "واتسآب": تلك الملفات تعرض جهازك للتدمير

ونشرت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، تقرير بشأن الخطر الجديد الذي يتعرض له مستخدمي "واتسآب"، بسبب ملفات فيديو جديد بصيغة MP4، منتشرة عبر التطبيق.

​ويؤدي تشغيل هذه المقاطع على تطبيق واتسآب عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" إلى سيطرة قراصنة على الهواتف الذكية وقطع خدمات الإنترنت عليه والسيطرة على البيانات الخاصة بالهواتف، وربما تدمير الجهاز والبيانات بصورة كاملة.

وحذر التقرير من أن أي مقاطع فيديو بصيغة MP4، تحم امتداد gbhackers، تحمل هذا الهجوم السيبراني الخطير على واتسآب.

A potential hacker can trigger this to take control of your phone by sending you an infected video file, in the MP4 format.https://t.co/qOmzXOtWaz — News18.com (@news18dotcom) November 17, 2019

​ويؤدي سقوط الجهاز ضحية لهذا الهجوم السيبراني على واتسآب في دخول إلى قطع ملفات ارتباط الهاتف بالإنترنت، وسيطرة القراصنة على البيانات الشخصية والبنكية للمستخدم.

من جانبها، وعدت "فيسبوك"، المالكة لتطبيق "واتسآب"، بسرعة حل تلك الثغرة، وطالبت المستخدمين بالحذر وعدم فتح أي مقطع فيديو مشبوه ولا يتأكد المستخدم من طبيعة مرسله ولا طبيعة مقطع الفيديو نفسه.