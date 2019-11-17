لصاقة طبية تكشف الخلايا السرطانية خلال دقائق

يحاول علماء سويديون في جامعة "مالمو" العمل على تطوير لاصق طبي يعمل على كشف الخلايا السرطانية خلال دقائق عن طريق عملية فحص خارجي بسيطة.

وتستند فكرة اللاصق الطبي الجديد على مبدأ البحث عن الخلايا والجزيئات "شظايا صغيرة" التي تصدرها وتخلفها أورام سرطان الجلد على الإنسان.

وتبدأ اللصاقة عملها بعد وضعها على الشامة أو على الأسطح الملتهبة في جسم الإنسان، لتعطي النتائج بعد دقائق فقط.

وكشف العلماء عن النموذج الأولي للصاقة ولكنهم أكدوا أن النتائج النهائية يمكن أن تستغرق ما يقارب العامين، بسبب حاجتم لإيجاد طريقة لتحليل الجزيئات.

وستنهي اللصاقة الجديدة تاريخ طويل من معاناة مرضى السرطان مع طريقة الفحص التقليدية "سحب الخزعة"، وستساهم في الكشف عن الإصابات في وقت مبكر جدا، بحسب "سكاي نيوز".

ويظهر سرطان الجلد، أو النمو الغير الطبيعي في خلايا الجلد، على الأجساد المعرضة لأشعة الشمس، ويمكن أن يظهر في كثير من الأحيان في مناطق لا تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويتم تصنيف ثلاثة أنواع رئيسية للمرض تشمل سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية وسرطان الجلد.