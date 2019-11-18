خطوة غير مسبوقة من "إنستغرام" ضد المتطفل "الشبحي"

اتخذ تطبيق الصور الشهير "إنستغرام" ما وصف بأنه خطوة غير مسبوقة، ضد متطفل "شبحي" خطير.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أن "إنستغرام" بدأت فعليا في حظر تطبيقات مثل "غوستي" و"لايك باترول"، الذي يتطفل على الملفات الشخصية للمستخدمين، ويجمع بيانات تنتهك خصوصية مستخدميها.

Instagram cracks down on app that snoops on private profiles pic.twitter.com/6pSd32CwAi — victor diaz (@NoloNafissa) November 18, 2019

​وتظهر تلك التطبيقات المتطفلة الموجودة على نظام تشغيل "أندرويد" ملفات التعريف الخاصة بـ"إنستغرام" وتقدم بيانات كاملة للمستخدمين عن الحسابات الخاصة بالمستخدمين، سواء كانوا أصدقاءهم أم ألا.

وأوضح "إنستغرام" أن تلك التطبيقات الموجودة على "غوغل بلاي" وتم تحميلها أكثر من نصف مليون مرة منذ أبريل/نيسان، تشكل خطورة كبيرة على المستخدمين وأصدقائهم، نظرا لأنها تقدم تلك البيانات لأطراف خارجية.

وأشار إنستغرام إلى أن تلك التطبيقات لن يكون لها مكان في التطبيق بصورة نهائية للمستخدمين.