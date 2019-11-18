تحديث جديد من "خرائط غوغل" يسهل عليك متعة الاستكشاف

طرحت شركة "غوغل" الأمريكية تحديثا جديدا لتطبيقها الشهير "خرائط غوغل" أو "غوغل مابس"، الذي يسهل كثيرا على المستخدمين متعة السياحة والاستكشاف.

وستقدم "غوغل مابس" في التحديث الجديد، وفقا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إمكانية استكشاف المدن ومعالمها، وأهم الأماكن فيها من مطاعم ومزارات وأماكن خدمات من دون الاستعانة بأي "أدلة محلية".

وطرحت "خرائط غوغل" تلك الخدمة بصور تجريبية لعدد من المدن حول العالم.

Google Maps will help you discover cities by following Local Guides https://t.co/m6TuYIYWR0 pic.twitter.com/JyDdVuraHg — Engadget (@engadget) November 17, 2019

​وسيكون على المستخدم فقط، فتح "غوغل مابس" في تلك المدن، والنقر على زر "متابعة، وسترى أيقونة جديدة مطلق عليها "For You".

وستعرض لك الخريطة حينها أفضل الأماكن التي يمكنك زيارتها أو تناول الطعام فيها، وفقا لتقييمات المستخدمين.

وستطبق تلك الخدمة حاليا في 9 مدن حول العالم، وهم: "بانكوك، ونيودلهي، ولندن، ومكسيكو سيتي، ونيويورك، وأوساكا، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وطوكيو".

ووعدت "غوغل" أن تدعم "خرائط غوغل" المزيد من المدن، بعد انتهاء الفترة التجريبية لتلك الخدمة.