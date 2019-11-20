رياضة الجري تقلص نسبة الموت المفاجئ إلى 27%

توصلت دراسة إلى أن الجري يمكنه خفض خطر الوفاة بنسبة 27 في المائة من جميع الأسباب لكلا الجنسين، مقارنة بعدم الجري.

وقام الباحثون بشكل منهجي بمراجعة الأبحاث المنشورة ذات الصلة وعروض المؤتمرات وأطروحات الدكتوراه وأطروحاتها في مجموعة واسعة من قواعد البيانات الأكاديمية.

بحثوا عن دراسات حول العلاقة بين الجري / الركض وخطر الوفاة من جميع الأسباب، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، وفقا لمجلة"ذا هيلث سايت".

جمع الباحثون 14 دراسة مناسبة ، شملت 232149 شخصًا ، تم تتبع صحتهم لمدة تتراوح بين 5.5 و 35 عامًا. خلال هذا الوقت ، توفي 25951 من المشاركين في الدراسة.

وحسب النتائج التي نشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي، فإن الباحثين توصلوا بعد دراسة جميع البيانات إلى ارتباط أي قدر من الجري بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 27 في المائة من جميع الأسباب لكلا الجنسين ، مقارنةً بعدم الجري. وكان مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30 في المائة. و 23٪ انخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان.

يقول الباحثون إنه ليس من الواضح مدى حسن الجري لتجنب خطر الوفاة من أي سبب وخاصة من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

كما أنه من غير الواضح مقدار ما يحتاج الشخص من الجري لجني هذه الفوائد، ولا ما إذا كان زيادة التردد والمدة والسرعة ، بمعنى آخر ، زيادة "الجرعة" - قد تكون أكثر فائدة.