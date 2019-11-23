علماء يقيمون خطر الكويكب الذي يقترب من الأرض

أعلن باحث رئيسي في معهد بحوث الفيزياء النووية بجامعة موسكو الحكومية، ألكسندر بانوف، أن الكويكب الذي عثر عليه أخصائيو روسكوسموس الذي يقترب من الأرض والذي يمكن مقارنته بنيزك تشيليابينسك، لا يشكل تهديدا خطيرا على كوكب الأرض.

وقال الباحث في مقابلة مع قناة "إر بي كي" الروسية: "تكمن أهمية التقارير حول اكتشاف كويكب صغير في أن مجمع إي أو بي-2-1 للإنذار حول الوضع الخطير في الفضاء الخارجي القريب من الأرض يعمل بشكل جيد بالفعل".

وأشار رئيس قسم الفيزياء وتطور النجوم بمعهد علم الفلك التابع للأكاديمية الروسية للعلوم دميتري فيبي بدوره إلى أنه لم ير شيء خطير في الكويكب وقال لـ"آر تي"، "هذا الكويكب ليس حتى حبة رمل، ولكنه نوع من الجزيء، وسيبقى دون أن يلاحظه أحد، باستثناء عدد قليل من المراقبين".

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" أن نظام مراقبة الفضاء التابع لها رصد اثنين من الكويكبات الخطيرة خلال آخر 3 أشهر.

وجاء في بيان وكالة الفضاء الروسية "خلال الأعمال الدورية لمراقبة المجال الفضائي في المدار الثابت للأرض بتاريخ 6 نوفمبر تم رصد كويكب صغير لم يكن معروفا في السابق، وهو ثاني كويكب يرصده النظام خلال آخر 3 أشهر".

وقد تم رصد الكويكب باستخدام معدات النظام الآلي للعدسات الإلكترونية في مقاطعة أمور الروسية، والمختص بالتحذير من الأجسام الخطيرة في المدار الأرضي.