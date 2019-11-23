العلماء يكشفون كيف تعيش "الديدان الشيطانية" في أحشاء الأرض

تعيش الديدان الخيطية Halicephalobus mephisto على عمق كبير في الغلاف الصخري للكوكب، حيث الأكسجين غائب تمامًا تقريبًا في الماء والبيئة قلوية للغاية.

الديدان الخيطية ديدان Halicephalobus mephisto، وتسمى أيضا الديدان الشيطانية، استعارت الجين من الفطريات للبقاء على قيد الحياة في أعماق كبيرة تحت الأرض. وصل إلى هذا الاستنتاج علماء الأحياء الجزيئية الذين فكوا شفرة الحمض النووي للديدان.

وفقا لمؤلف الدراسة، أستاذ الجامعة الأمريكية في واشنطن، جون براشت، هاليفالفوبوس ميفيستو تعيش على عمق كبير في الغلاف الصخري للكوكب، حيث لا يوجد تقريبا أي أكسجين في الماء والقلوية عالية. كما أكد العالم، "كان لديها خيار: الموت أو التكيف مع الحياة في حرارة جهنم".

أظهر التحليل الوراثي للديدان أنه في وضع مماثل، يبدأون في تكرار جيناتهم، حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة، كما جاء في مجلة Nature Communications.

وقالت المجلة "إن أحد أهم الجينات الوقائية (AIG1) لم يكن في الأصل في الحمض النووي للديدان، فقد "سرقه" أسلاف النيماتودا من الفطريات التي تعيش داخل جذور النباتات".

كما لاحظ علماء الأحياء، إن هذه التجارب مهمة للغاية لفهم أين يمكن أن تكون الحياة على كوكب المريخ والكواكب الأخرى. فوجود Halicephalobus mephisto قد يكون احتمال أن توجد الكائنات الحية في أماكن غير متوقعة.

وتم اكتشاف الديدان الشيطانية من قبل فريق من علماء الطبيعة الذين درسوا أحد أعمق المناجم في العالم - منجم الذهب بياتريكس في جنوب أفريقيا، قبل حول 10 سنوات.