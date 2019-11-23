العثور على كائن حي عمره 44 مليون عام في راتنج متحجر... صور

عثر العلماء على حفرية ليرقة كائن حي غريب، وإذا لم تدخل اليرقة في عصور ما قبل التاريخ بالراتنج، فكانت ستتحول إلى فراشة كبيرة.

اكتشف علماء من معهد ميونخ لعلم الحيوان اكتشافًا فريدًا في كهرمان البلطيق - يرقة من عصور ما قبل التاريخ لأنواع لم تكن معروفة من قبل.

يقول علماء الحفريات إن الحفريات التي عثر عليها عمرها حوالي 44 مليون عام. وهي تشير إلى أن يرقات الفراشة دخلت في الراتنج (إفراز عضوي يحوي المواد الهيدروكربونية من النبات) الذي تصلب وأصبح في النهاية كهرمان. بفضل هذا، بقي الحيوان محفوظ بشكل جيد هناك، وفقا للمجلة العلمية Scientific Reports.

Янтарная комната: в окаменевшей смоле нашли животное возрастом 44 миллиона лет:

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وسميت اليرقة المكتشفة Eogeometer vadens ، التي تنتمي إلى عائلة Geometridae. وإذا لم تدخل اليرقة في عصور ما قبل التاريخ بالراتنج، فكانت ستتحول إلى فراشة كبيرة.