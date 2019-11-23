الصين تضع قمرين صناعيين في المدار... فيديو

أطلقت الصين بنجاح الصاروخ الناقل CZ-3B مع قمرين صناعيين للملاحة بيدو -3 من محطة الفضاء سيشانغ في مقاطعة سيتشوان.

كلا القمران الصناعيان قد دخلا الآن في مدار معين.

وفقا لشينخوا، أصبحت المركبات الفضائية هي الأقمار الصناعية الخمسين والحادية والخمسين التي تم إنشاؤها باستخدام بيدو، نظام الملاحة العالمي في الصين.

China successfully sent the 50th and 51st #satellite of the #BeiDou Navigation Satellite System (BDS) into space on board a Long March-3B carrier rocket at 8:55 AM Saturday from the Xichang Satellite Launch Center in SW China’s Sichuan. pic.twitter.com/B97xrZ3iJ3 — People's Daily, China (@PDChina) November 23, 2019

من المتوقع أن تصبح الأجسام الفضائية الصينية منافس مستقبلي لنظام GPS الأمريكي و GLONASS الروسي.

وفقًا لشركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC)، تم إطلاق الصاروخ اليوم، 23 نوفمبر، الساعة 08:55 (03:55 بتوقيت موسكو). تم نشر لقطات إطلاقه على Twitter.